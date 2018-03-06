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Новости. Общество
20:40, 06 Марта 2018

Путин объяснил сокращение числа вузов необходимостью закрыть те, что штамповали "корочки"

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Оптимизация числа вузов и их филиалов в РФ связана с необходимостью сократить те учреждения, которые занимались только выдачей "корочек".

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с рабочими на "Уралвагонзаводе", передает ТАСС.

"Проблема в том, что начиная примерно с 1991 по 2010 год, у нас количество вузов и их филиалов выросло ровно в два раза, и значительная часть из них, надо признать, превратилась не в вузы, а в лаборатории по штамповке корочек, - сказал Путин.

По его словам, в последние годы число вузов сократилось на 30%, филиалов - более чем на 60%. "Это вызвано необходимостью закрывать эти конторы "Рога и копыта", которые ничего не дают, кроме бумажки", - добавил глава государства.

Путин отметил, что когда принимается решение о закрытии филиалов, то его принимает сам вуз, и регион тоже принимает в этом участие. Он пообещал обсудить с губернатором возможность для таких городов, которые нуждаются в инженерных кадрах, при закрытии одних филиалов повышать уровень качества образования в оставшихся филиалах.

Говоря о перспективах возвращения в регион студентов, которые уезжают учиться в другие города, Путин отметил, что "если хорошие условия создаются, то они будут возвращаться, в том числе на ваши предприятия, но уровень зарплат должен расти, и жилищные проблемы решаться".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David
2018-03-06 22:17:12
А тот ВУЗ, в котором для дедушки написали дисер, тоже закроют?
grigorjev
2018-03-06 22:10:55
Про "корочки". Путину и др. высшим, 28.02.: "В Республике Карелия совершен государственный переворот... Здесь закон -- не закон, преступление -- не преступление... Подобного нет нигде в России и остальном мире!" И все это по вине "засланцев" президента! Здесь не то что рассуждать, даже заикаться нельзя этим "юристам", "поборникам права"?! Только тьфу...
Сявка
2018-03-06 20:42:59
Царь говорят,не" настоящий" !? и диссертация у него липовая?
Слухи,слухи или как? А сокращения и "оптимизация" кругом,денег-то нет на образование,да и скоммуниздить тут трудно,лучше стадионы "строить" с завышенной стоимостью миллиардов на 300....
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