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Путин перенес парад Победы и шествие "Бессмертного полка"

Новости. Общество
18:56, 16 Апреля 2020
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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Парад Победы 9 мая не состоится из-за пандемии коронавируса, заявил на совещании с членами Совета безопасности Президент России Владимир Путин.

"Для подготовки парада 9 мая, его подготовка должна быть начата уже сейчас, прямо сейчас. Но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне права начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям. Поэтому поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств, органов власти всех уровней изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, к парадам в регионах. Отложить все массовые публичные мероприятия, которые были запланированы в ознаменование 75-летия великой Победы", - цитирует Президента агентство "РИА-Новости".

Президент подчеркнул, что, несмотря ни на какие переносы, День Победы отмечается именно 9 мая, эту дату невозможно отменить.

"В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев. Мы сделаем все необходимое, чтобы ветераны чувствовали нашу заботу и благодарность, задействуем все наши возможности", - добавил Путин.

По словам главы государства, все торжественные мероприятия, включая парад Победы и шествие "Бессмертного полка", пройдут позже в 2020-м, который объявлен в России Годом памяти и славы.

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