Путин победил на выборах в Карелии при явке 57,2%

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В Карелии на выборах президента проголосовало 57,2%% избирателей.
ЦИК Карелии обработал 100% избирательных бюллетеней.
По предварительным итогам голосования, в республике Владимир Путин набрал 73,04% голосов избирателей.
Второе место у Павла Грудинина с 11,35% голосов, на третьем - Владимир Жириновский - 7,83%.
Ксения Собчак набрала 2,28%, Григорий Явлинский - 1,76%, Борис Титов – 1,08%, Сергей Бабурин – 0,79%, Максим Сурайкин – 0,65%.
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