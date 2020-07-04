Путин поддержал идею новых мер помощи пострадавшим вкладчикам

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о проработке дополнительных мер защиты лиц, лишившихся денег, которые лежали на счетах в банках.

"Давайте это проработаем, я согласен", — сказал Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, отвечая на предложение депутата Госдумы Валерия Гартунга .



Обращаясь к президенту, депутат сказал, что к нему поступает много обращений со стороны граждан, которые потеряли свои деньги в банках, а общее число пострадавших составляет почти 200 тыс. человек.

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