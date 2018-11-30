Путин подписал документ о поправках в бюджет

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Президент России подписал закон о поправках в федеральный бюджет 2018 года и на плановый период 2019-2020 годов.
Текстом закона предусматривается увеличение общего объема доходов бюджета 2018 года на 1,874 трлн рублей, то есть они составят 18,947 трлн.
Общий объем расходов увеличивается на 212,7 млрд рублей до 16,808 трлн, пишет ТАСС.
Профицит федерального бюджета в 2018 года вырастет более чем в четыре раза по сравнению с показателями, обозначенными в действующей редакции бюджета.
Законом также предусмотрено увеличение номинального объема ВВП на 2,9 млрд рублей, или на 3%.
Комитет также отмечает, что прогнозируемые макроэкономические показатели, возможно, не будут достигнуты из-за потенциального ухудшения внешних условий.
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