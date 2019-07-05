09:12, 05 Июля 2019
Путин подписал закон об освобождении граждан от НДФЛ во время "ипотечных каникул"
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Вступает в силу закон об освобождении граждан от уплаты НДФЛ в размере 35% во время "ипотечных каникул".
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул".
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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