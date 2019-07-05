Путин подписал закон об освобождении граждан от НДФЛ во время "ипотечных каникул"

Вступает в силу закон об освобождении граждан от уплаты НДФЛ в размере 35% во время "ипотечных каникул".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул".

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