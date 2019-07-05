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Новости. Экономика
09:12, 05 Июля 2019
фото: © Михаил Метцель/ТАСС

Путин подписал закон об освобождении граждан от НДФЛ во время "ипотечных каникул"

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Вступает в силу закон об освобождении граждан от уплаты НДФЛ в размере 35% во время "ипотечных каникул".

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул".

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии". 

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Комментарии

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zanoza
2019-07-05 10:38:04
Ну вот, дождались! Ещё одну "поблажку" получили наши обнищавшие в конец люди, теперь с них не будут взимать НДФЛ с материальной выгоды на процентах, которые им не будут начисляться на время "ипотечных каникул". Вместо того чтобы снизить сам этот процент, людей отправляют на "ипотечные каникулы" ! Можно подумать ,что после "ипотечных каникул" люди сразу разбогатеют и наверное за счёт этой копеечной экономии на НДФЛ!
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