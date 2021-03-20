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Путин покатал Шойгу на вездеходе по тайге в Сибири

Новости. Общество
19:40, 21 Марта 2021
фото: www.kremlin.ru
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Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу проводят выходные в Сибири.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с РИА Новости рассказал о том, как российский лидер Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу отдыхают в сибирской тайге.

По словам Пескова, президент и министр обороны катаются по тайге на вездеходе, а также совершают пешие прогулки.

На фото видно, что Путин сам управлял вездеходом, а Шойгу сидел на пассажирском сиденье. Кроме того, они прогулялись по тайге, прошли по подвесному мосту через реку, понаблюдали в бинокль за местной фауной. После прогулки они пообедали на свежем воздухе, расположившись на лавках, на которые были накинуты шкуры.

Во время поездки Шойгу также показал Путину свою мастерскую, где он занимается хобби — делает различные поделки из дерева.

Как отмечал Песков ранее, Путин уже неоднократно проводил в этих краях редкие дни отдыха. Так, в 2019 году незадолго до своего дня рождения президент побывал в Туве. В компании с Шойгу он поднялся в горы, наблюдал за осенней природой и собирал грибы.

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Комментарии

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