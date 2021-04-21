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Путин пообещал ввести строгую ответственность за соблюдение экологических норм

Новости. Экономика
21:05, 21 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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К 2024 году объем вредных выбросов в 12 крупнейших индустриальных центрах страны должен снизиться на 20%.

Россия должна ответить на вызовы изменений климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность и ЖКХ, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов и добиться снижения их объемов. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин в своем очередном послании Федеральному собранию. По словам главы государства, за предстоящие 30 лет накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе.

Путин призвал депутатов российского парламента ускорить принятие закона, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промплощадок. Как считает президент, принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход страны к экономике замкнутого цикла. Для этого глава государства предложил уже в нынешнем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки.

Как подчеркнул Владимир Путин, к 2024 году объем вредных выбросов в 12 крупнейших индустриальных центрах страны должен снизиться на 20%.

«Эта задача должна быть, безусловно, решена за счет комплексной модернизации промышленности, ЖКХ, транспорта, энергетики, – сказал Путин. – Более того, предлагаю распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где остро стоит проблема качества воздуха, и предусмотреть строгую ответственность за соблюдение таких экологических норм. Сделать это нужно, конечно, на основе прозрачного мониторинга».

Президент пообещал поддержать проекты бизнеса по экологической модернизации предприятий. В частности, уже с этого года в России начнется обновление алюминиевых заводов в Братске, Иркутске, Красноярске и Новокузнецке с помощью механизма госгарантий.

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Комментарии

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Тихон
2021-04-21 21:22:18
Обещать он умеет! Уважаю!
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