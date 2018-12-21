Путин поручил Медведеву и министрам лично проверять жизнь в регионах

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и членам правительства уделить пристальное внимание настоящему положению дел в регионах.

Глава государства высказал мнение, что между реальной жизнью и отчетностью в вопросах реализации нацпроектов есть расхождения, пишут "Известия".

"Важно посмотреть, что происходит в реальной жизни на территориях, что стоит за этими показателями. Очень рассчитываю, что коллеги в правительстве — министры, вице-премьеры — будут уделять именно этой составляющей самое пристальное внимание. Прошу, Дмитрий Анатольевич, и вас лично тоже погрузиться в эту работу", — заявил Путин.

Медведев заверил российского лидера, что члены правительства будут лично проверять положение дел на местах. Глава кабмина подчеркнул, что он в самое ближайшее время даст соответствующее поручение.

"Все члены правительства будут ездить по территориям и смотреть, каким образом происходит реализация национальных проектов. И, конечно, я тоже этим займусь", — сказал премьер.