Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях

Президент страны потребовал от Европы оплачивать российский природный газ рублями.
Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.
«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют» — отметил он.
Глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.
Соответствующую директиву направят «Газпрому».
На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.
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