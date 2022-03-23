Путин поручил принимать оплату за российский газ только в рублях

Президент страны потребовал от Европы оплачивать российский природный газ рублями.

Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли, заявил Владимир Путин. Его слова приводит РИА Новости.

«Поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты, и получать оплату в долларах, евро, ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла. Поэтому мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого, с нашего природного газа — переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют» — отметил он.

Глава государства подчеркнул, что поставки продолжатся в соответствии с оговоренными в контрактах объемами и ценами.

Соответствующую директиву направят «Газпрому».

На этом фоне российская валюта перешла к росту, доллар опустился ниже отметки в 100 рублей.