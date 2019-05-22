Путин посоветовал россиянам инвестировать в себя

Президент России Владимир Путин посоветовал гражданам инвестировать в самих себя.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на журналиста кремлевского пула Дмитрия Смирнова.

"В сегодняшнем бурно развивающемся мире, когда в одночасье могут обнуляться и активы, и прежние продукты, и технологии, человек, его таланты, образование, способности, напротив, остаются основополагающей ценностью", — сказал Путин.

В апреле 2017 года Путин рассказал, какие качества приводят людей к успеху. По его мнению, чаще преуспевают трудолюбивые и любящие отечество люди.

В том же году российский лидер выразил мнение, что сегодня школьникам стоит как можно раньше определяться с профессией. Он пояснил, что запас времени позволит совершенствовать нужные навыки.