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Путин предложил сотрудникам российских спецслужб право на второе гражданство

Новости. Общество
21:30, 03 Ноября 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Поправки в законы о ФСБ и внешней разведки снимают тотальный запрет для их сотрудников иметь второе гражданство, если это необходимо для "оперативно-служебной и разведывательной деятельности".

Государственная Дума приняла поправки в федеральные законы о внешней разведке и ФСБ, предложенные в сентябре президентом страны Владимиром Путиным. Эти поправки поправки устанавливают, в частности, запрет сотрудникам российских спецслужб иметь вид на жительство в другой стране, но только "если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной и разведывательной деятельности". 

Как пишут "Ведомости", до сих пор запрета иметь вид на жительство в другом государстве не было лишь для сотрудников Службы внешней разведки, им было запрещено иметь только гражданство другой страны. В то же время сотрудникам ФСБ действующий закон запрещал иметь как второе гражданство, так и вид на жительство в другой стране. Со вторым гражданством невозможно было поступить на службу или работу в ФСБ, а наличие вида на жительство или другого подобного документа могло стать основанием не только для отказа в приеме на работу или службу в ФСБ, но и для увольнения. Принятый по предложению президента Путина закон отменяет последнее правило: наличие вида на жительство в другой стране или другого документа, дающего право постоянно в ней жить, исключено из перечня оснований для увольнения из ФСБ. 

Кроме того, новый закон снимает тотальный запрет на второе гражданство для сотрудников ФСБ и СВР. Как следует из принятых поправок, запрет не будет распространяться на сотрудников ФСБ, в отношении которых специальное решение примет руководитель службы, а такое решение должно быть "обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности". Похожая оговорка включена и в закон о внешней разведке, который регламентирует деятельность СВР. Но в этом случае, как указывают "Ведомости",  не сказано, кто должен давать разрешение сотруднику на второе гражданство или вид на жительство в другом государстве. Отмечено лишь, что наличие запрещенных документов должно быть "обусловлено решением задач разведывательной деятельности".

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