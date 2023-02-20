Путин предложил создать государственный фонд для оказания помощи семьям погибших в СВО

В 2023 году структуры фонда должны открыться во всех российских регионах.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой создания государственного фонда для оказания адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. По словам Путина, фонд будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации и получении новой профессии. Отдельной задачей фонда станет организация долговременного ухода на дому и высокотехнологичное протезирование для всех, кто в этом нуждается.

Выступая с посланием Федеральному собранию, Путин отметил, что работа государственного фонда должна быть открытой, а сам порядок оказания помощи — простым, по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии.

«За каждой семьёй, я подчеркиваю, за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой, персональный социальный работник, координатор, который в ходе личного общения в режиме реального времени будет решать возникающие вопросы. Обращаю внимание: уже в этом году структуры фонда должны быть развёрнуты во всех регионах Российской Федерации», — заявил глава государства.