Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов и экстремистов

Президент России Владимир Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм.

Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, включая высылку из России и запрет въезда на территорию страны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин на коллегии МВД.

Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес».