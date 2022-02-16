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Путин призвал к жестким мерам против нелегальных мигрантов и экстремистов

Новости. Общество
20:30, 17 Февраля 2022
фото: © Михаил Метцель/POOL/ТАСС

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Президент России Владимир Путин призвал МВД высылать нелегальных мигрантов из страны за экстремизм.

Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает российские законы, должны приниматься самые жесткие меры, включая высылку из России и запрет въезда на территорию страны, заявил президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем», — сказал Путин на коллегии МВД.

Он добавил, что суровые последствия необходимы и для преступных группировок, которые «строят на нелегальной миграции свой криминальный бизнес».

 

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