Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

Владимир Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснить, почему в регионах отменяют рэп-концерты.

Об этом журналистам рассказала омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

Как добавила уполномоченный по правам человека, она направила запрос в московскую прокуратуру после сообщений о запрете выступлений рэперов.

За последние месяцы в России отменили концерты нескольких современных исполнителей: рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), а также групп IC3PEAK и "Френдзона".

Рэперы Баста (Василий Вакуленко), Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) дали концерт "Я буду петь свою музыку" в поддержку Хаски, задержанного в ноябре в Краснодаре.

Ситуация получила общественный резонанс, на нее обратили внимание в Кремле.

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал отмену рэп-концертов глупостью. По его словам, "надо уметь работать с современной молодежной культурой".