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Путин распорядился не перегибать палку санитарными требованиями к бизнесу из-за эпидемии

Новости. Экономика
09:02, 08 Мая 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент России Владимир Путин призвал федеральные ведомства не оказывать давление на бизнес с формальными и избыточными требованиями по профилактике коронавируса.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросам развития транспортной отрасли.

"Здесь нельзя, что называется, перегнуть палку, задавить бизнес формальными, избыточными, а порой бессмысленными требованиями", — сказал Путин, слова которого приводит пресс-служба Кремля.

Что еще сказал глава государства, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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