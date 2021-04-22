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Путин согласился сделать длинные выходные в мае

Новости. Общество
13:31, 23 Апреля 2021
фото: © kremlin.ru
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Президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные. С инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве предложили сделать дни с 1 по 11 мая нерабочими. Глава государства поддержал идею.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Таким образом, с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

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Комментарии

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Саныч
2021-04-23 14:39:13
Приходит как-то Путин в бар и говорит: "Всем по бутылке за счет заведения!"
Вася
2021-04-23 14:36:00
Сам Байден поговорил с ним по телефону..
Изя
2021-04-23 13:51:18
Тролии опять в бреду и будут торчать 10 дней в Столице , не вылезая на белый свет ))) :)
Лиса
2021-04-23 13:41:39
либерасты сейчас опять недовольны будут. Им все плохо
театральный критик
2021-04-23 13:35:49
Заноза в шоке :) Десять дней без занозы !!!
udo
2021-04-23 13:33:03
Люди не оценят и будут злиться ещё больше. Так Вася?
Гость
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