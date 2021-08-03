Путин связал с изменением климата масштабы пожаров и паводков в России

Президент России Владимир Путин объяснил масштабы пожаров и паводков в стране изменениями климата.

На совещании с членами правительства в четверг глава государства пообещал, что 6 августа проведет отдельное совещание по вопросам борьбы с пожарами и паводками. «Все это в значительной степени связано с изменением климата — глобальным и в нашей стране», — указал Путин. Об этом информирует ТАСС.

По данным президента, в последние 44 года среднегодовая температура воздуха в стране растет в 2,8 раза быстрее, «чем в глобальном измерении».