Путин утвердил новый состав правительства

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав кабмина.

Встреча главы государства и премьера прошла в Сочи, сообщает "Российская газета". "Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях", - сказал президент.

В частности, Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ, а Владимир Мединский - министра культуры. Дмитрий Патрушев назначен главой Минсельхоза, а Владимир Якушев возглавит Минстрой.

Кроме того, Медведев предложил утвердить на постах вице-премьеров кандидатов, озвученных им ранее. Так, первым вице-премьером - министром финансов назначен Антон Силуанов. Переназначены на пост вице-премьера Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.

Новый состав кабинета министров:

министр просвещения - Ольга Васильева;

министр науки и высшего образования - Михаил Катюков;

министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов;

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин;

министр внутренних дел - Владимир Колокольцев;

министр юстиции - Александр Коновалов;

министр по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарев;

министр иностранных дел - Сергей Лавров;

министр промышленности и торговли - Денис Мантуров;

министр культуры - Владимир Мединский;

министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев;

министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Константин Носков;

министр энергетики - Александр Новак;

министр экономического развития - Максим Орешкин;

министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев;

министр финансов - Антон Силуанов;

министр здравоохранения - Вероника Скворцова;

министр транспорта - Евгений Дитрих;

министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев;

министр труда и соцзащиты - Максим Топилин;

министр обороны - Сергей Шойгу.