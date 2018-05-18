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Новости. Политика
14:24, 18 Мая 2018

Путин утвердил новый состав правительства

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Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту РФ Владимиру Путину новый состав кабмина.

Встреча главы государства и премьера прошла в Сочи, сообщает "Российская газета". "Я согласен и подпишу сегодня же указ о назначениях", - сказал президент.

В частности, Сергей Лавров сохранил пост главы МИД РФ, а Владимир Мединский - министра культуры. Дмитрий Патрушев назначен главой Минсельхоза, а Владимир Якушев возглавит Минстрой.

Кроме того, Медведев предложил утвердить на постах вице-премьеров кандидатов, озвученных им ранее. Так, первым вице-премьером - министром финансов назначен Антон Силуанов. Переназначены на пост вице-премьера Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Юрий Трутнев.

Новый состав кабинета министров:

министр просвещения - Ольга Васильева;

министр науки и высшего образования - Михаил Катюков;

министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов;

министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин;
министр внутренних дел - Владимир Колокольцев;
министр юстиции - Александр Коновалов;
министр по делам Северного Кавказа - Сергей Чеботарев;
министр иностранных дел - Сергей Лавров;
министр промышленности и торговли - Денис Мантуров;
министр культуры - Владимир Мединский;
министр строительства и ЖКХ - Владимир Якушев;
министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Константин Носков;
министр энергетики - Александр Новак;
министр экономического развития - Максим Орешкин;
министр по ГО и ЧС - Евгений Зиничев;
министр финансов - Антон Силуанов;

министр здравоохранения - Вероника Скворцова;

министр транспорта - Евгений Дитрих;

министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев;

министр труда и соцзащиты - Максим Топилин;

министр обороны - Сергей Шойгу.

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Комментарии

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2018-05-18 14:52:01
"Когда в борделе падает доход, следует менять персонал, а не передвигать кровати."(с)
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