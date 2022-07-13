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Путин утвердил поправки о внесудебной приостановке работы СМИ за публикацию фейков

Новости. Политика
22:00, 14 Июля 2022
фото: Михаил Климентьев/ТАСС

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки о внесудебной приостановке деятельности российского СМИ в случае публикации им фейков или призывов к участию в несанкционированных акциях.

Данная новелла содержится в опубликованном в четверг на официальном портале правовой информации законе о зеркальных мерах в ответ на действия стран, дискриминирующих или запрещающих российские СМИ. Об этом сообщает ТАСС.

Так, при первом нарушении генпрокурор или его заместитель вносит требование Роскомнадзору о приостановлении деятельности средства массовой информации на срок не более трех месяцев. В случае повторного нарушения аналогичное предписание выносится на срок не более шести месяцев. При неоднократном распространении фейков регистрация СМИ будет отзываться.

В период приостановления деятельности редакция, главный редактор, журналист, издатель и распространитель продукции средств массовой информации не вправе осуществлять предусмотренную законом о СМИ деятельность. Если средство массовой информации в течение установленного срока устраняет нарушение, то оно по решению Роскомнадзора сможет возобновить работу.

Согласно закону, деятельность СМИ может быть приостановлена в случае распространения им выдаваемых за достоверные ложных общественно значимых сообщений, если это создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, может повлечь массовые нарушения общественного порядка и общественной безопасности, нарушить работу объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, повлечь иные тяжкие последствия.

Кроме того, приостановка деятельности СМИ последует в случае распространения им фейков о Вооруженных силах РФ, а также публикации материалов с призывами к участию в несанкционированных акциях и информации, направленной на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Также генпрокурор и его заместители смогут применить новую норму в случае распространения СМИ информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам России, Конституции РФ или органам государственной власти. 

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