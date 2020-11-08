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Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10

Новости. Политика
11:03, 09 Ноября 2020
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

Также Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом в СЗФО 28 июля 2016 года, а в ноябре 2018 года на этом посту его сменил Александр Гуцан

Так, 18 мая Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой Республики Карелия Николая Цуканова.

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Комментарии

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бюджет
2020-11-09 12:14:17
А че? Деньги не его, а наши, а чужие деньги зачем жалеть.
кир
2020-11-09 11:05:10
Стареет неизбежно.
Гость
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