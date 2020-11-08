Путин увеличил количество вице-премьеров с 9 до 10

Президент подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

Документ опубликован в понедельник на сайте Кремля, сообщает ТАСС.

"Установить, что председатель правительства Российской Федерации имеет 10 заместителей, в том числе одного первого заместителя председателя правительства Российской Федерации, заместителя председателя правительства Российской Федерации - полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе и заместителя председателя правительства Российской Федерации - руководителя аппарата правительства Российской Федерации", - говорится в указе.

Также Путин освободил Николая Цуканова от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Напомним, Николай Цуканов был назначен полпредом в СЗФО 28 июля 2016 года, а в ноябре 2018 года на этом посту его сменил Александр Гуцан.

Так, 18 мая Артур Парфенчиков подписал Указ о награждении госнаградой Республики Карелия Николая Цуканова.