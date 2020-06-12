Путин увидел положительную динамику в развитии Карелии

Президент России Владимир Путин отметил успешное развитие Карелии и поставил задачи, которые необходимо решить.

В День 100-летнего юбилея Карелии президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым. Впервые часовой разговор руководителей о положении дел в регионе транслировался в прямом эфире на федеральном телеканале "Россия 24". Глава государства обстоятельно обсудил с главой республики как позитивные моменты в развитии региона, так и обозначил ряд проблем, на которые властям стоит обратить пристальное внимание.

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