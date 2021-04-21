Путин: в вузах России дополнительно откроются 45 тысяч бюджетных мест

Президент страны пообещал, что не менее 70% из них получат российские регионы.

В ближайшие два года в вузах России дополнительно откроются 45 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая 21 апреля с ежегодным посланием Федеральному собранию. По словам Путина, не менее 70% из новых бюджетных мест получат российские регионы.

«Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения, – добавил российский президент. – На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры».

Как считает Путин, эти меры будут способствовать вовлечению молодого поколения россиян в новые значимые исследовательские проекты.