Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Алексея Кудрина для рассмотрения на пост главы Счетной палаты.

Как пишет "Коммерсант", 17 мая Татьяна Голикова была досрочно освобождена должности председателя Счетной палаты России. Госдума представила на выбор российского президента четырех кандидатов на этот пост. Ими, помимо выдвинутого "Единой Россией" Алексея Кудрина, стали глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), аудитор Счетной палаты Максим Рохмистров (ранее входил во фракцию ЛДПР), первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ).

По закону, одного из представленных кандидатов президент вносит в Госдуму для утверждения.

Ранее господин Кудрин после консультаций с президиумом думской фракции "Единой России" согласился стать кандидатом в председатели Счетной палаты. При этом он собирается сохранить и прежние должности — главы Центра стратегических разработок и председателя Комитета гражданских инициатив.