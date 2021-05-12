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Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира

Новости. Общество
20:40, 13 Мая 2021
фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Нобелевский комитет включил президента России Владимира Путина в список номинантов на премию мира.

Об этом заявил РИА Новости академик, писатель Сергей Комков, номинировавший российского лидера.

«Получил (письмо. — Прим. ред.), ответили, что «Ваш кандидат включен в список», — сказал он.

По его словам, предварительное число номинантов — 286 человек.

Академик напомнил, что Путина также включали в список кандидатов на Нобелевскую премию мира 2014 года, тогда на нее выдвигались 278 человек.

Ранее сообщалось, что заявка на выдвижение российского президента на премию мира поступила в Нобелевский комитет в Осло 10 сентября.

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