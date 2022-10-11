Путин ввел три уровня готовности в регионах России

Во всех регионах, кроме Центра и Юга России, вводится режим базовой готовности.

Президент России Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах РФ средний уровень реагирования, в других регионах Центрального и Южного федеральных округов — уровень повышенной готовности. Также по указу, подписанному главой государства, уровень базовой готовности введен в остальных субъектах Федерации. Об этом пишет агентство ТАСС.

Средний уровень реагирования касается Крыма, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя. Он подразумевает, что руководители регионов «осуществляют полномочия по проведению мобилизационных мероприятий в сфере экономики, в органах исполнительной власти этих субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, отдельных мероприятий по территориальной обороне, мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Местные руководители также могут проводить «временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений», вводить и обеспечивать особый режим въезда на территорию и выезда с нее, а также ограничение свободы передвижения по ней; ограничивать движение транспортных средств и предпринимать меры по их досмотру, вводить «контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем, использование их работы для нужд обороны».

На остальных территориях Южного и Центрального округов введен «режим (уровень повышенной готовности), при котором местные руководители „осуществляют полномочия по принятию решений о проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения“.

Для остальных регионов России глава государства установил „режим (уровень базовой готовности). Это означает, что руководители этих субъектов Федерации ‚осуществляют полномочия по принятию решений о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения‘.

Главы регионов также реализуют ‚усиление охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды‘. На местных руководителей возложено ‚введение особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды‘.

Максимальный уровень реагирования Путин ввел в четырех из 89 регионах России: в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.