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Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы

Новости. Общество
23:30, 17 Декабря 2020
фото: © кадр из видео
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Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальную ситуацию центрального нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Не смотрел. Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно", – процитировало издание "Просто про спорт" слова Владимира Путина на пресс-конференции.

Напомним, что недавно в сеть попало неоднозначное видео, на котором игрок "Зенита" занимается самоудовлетворением.

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