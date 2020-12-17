Путин высказался по поводу скандального видео Дзюбы

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандальную ситуацию центрального нападающего сборной России и петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Не смотрел. Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно", – процитировало издание "Просто про спорт" слова Владимира Путина на пресс-конференции.

Напомним, что недавно в сеть попало неоднозначное видео, на котором игрок "Зенита" занимается самоудовлетворением.