Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Об этом рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий, пишет издание "РИА Новости".



По его словам, речь идет о лечении пациентов при помощи вирусов.



"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", – объяснил Макаров.



Он отметил, что уже есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.



"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы – злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", – рассказал Макаров.



Он пояснил, что родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.



"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – добавил Макаров.



По его словам, пациенты с глиобластомой живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни – пациенты находятся в ремиссии более трех лет.



О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года.