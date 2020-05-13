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Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

Новости. Вечерняя столица
19:40, 14 Мая 2020
фото: © instagram.com/a_zavorotnyuk
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Технологии, разработанные Институтом молекулярной биологии РАН для борьбы с терминальной стадией рака, могут использоваться в лечении актрисы Анастасии Заворотнюк.

Об этом рассказал президенту Владимиру Путину директор института Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий, пишет издание "РИА Новости".

По его словам, речь идет о лечении пациентов при помощи вирусов.
 
"Очень интересная эффективность такой технологии, мы реально ее проверяем на больных четвертой, терминальной стадии, когда им уже нечего терять, это добровольцы, и традиционная терапия уже не действует", – объяснил Макаров.

Он отметил, что уже есть довольно большой процент случаев, когда происходит ремиссия и больные начинают вести нормальный образ жизни.
 
"Особенно хорошо это видно в случае глиобластомы – злокачественной опухоли, которая довольно часто стала поражать наших ведущих артистов, деятелей культуры и, к сожалению, с печальным итогом. Осталась пока только Анастасия Заворотнюк, которая борется с этим заболеванием, и мы тоже пытаемся принимать в этом участие", – рассказал Макаров.

Он пояснил, что родные артистки передали в институт клетки ее опухоли, а специалисты уже подобрали вирусы, которые их убивают.

"Но пока там ситуация не настолько тревожная, чтобы применять нашу технологию", – добавил Макаров.
 
По его словам, пациенты с глиобластомой живут не более полутора лет, однако у Института молекулярной биологии есть примеры существенного увеличения времени жизни – пациенты находятся в ремиссии более трех лет.

О заболевании Анастасии Заворотнюк стало известно в августе прошлого года. 

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