Путину разрешили использовать армию на Донбассе

Совет Федерации единогласно разрешил Владимиру Путину использовать армию в ДНР и ЛНР.

Как сообщил РБК, Совет Федерации дал президенту Владимиру Путина разрешение на использование армии в ЛНР и ДНР.

Спикер Софведа Валентина Матвиенко заявила, что предложение об использовании войск направлено на установление мира на Донбассе и прекращение гражданской войны.

Накануне, 21 февраля, Путин объявил о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Также Путин поручил российским военным обеспечить поддержание мира на территории ДНР и ЛНР.