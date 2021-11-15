Рабочая группа парламента Карелии предложила поправки в Конституцию республики

В Законодательном собрании Карелии состоялось заседание рабочей группы по приведению главного документа республики в соответствие с Конституцией России.

Заседание рабочей группы состоялось 23 ноября, во вторник. В ходе него обсуждались поправки, посвящённые социальным гарантиям, здравоохранению, делам молодежи, образованию, государственному устройству и местному самоуправлению.

Сопредседатель рабочей группы, руководитель администрации главы Карелии Татьяна Игнатьева озвучила содержание правительственной поправки в Конституцию Карелии. В ней указано, что республика уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав. Согласно поправке, каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать вид деятельности и профессию. Также каждый имеет право на безопасные условия труда и вознаграждение не ниже МРОТ, говорится в ее тексте. Решение по вопросу было принято.

Депутат Леонид Лиминчук внес поправку, согласно которой в Республике Карелия охраняются труд и здоровье людей, определяется прожиточный минимум, обеспечивается защита семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, защита института брака как союза мужчины и женщины, создаются условия для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях, реализуется молодежная политика, развивается система социальных служб, устанавливаются иные гарантии социальной защиты. Предложение было поддержано.

Уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко внесла предложение для поправки в карельскую Конституцию, которая указывает на свободу труда. Инициатива была поддержана. Также Бойченко предложила прописать в главном документе региона о запрете на принудительный труд, что также было поддержано.

Парламентарий Галина Гореликова предложила дополнить статью 24 Конституции следующим положением: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Республики Карелия. Республика Карелия создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Инициативу депутата поддержали.

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев предложил внести в Конституцию Карелии текст, согласно которому республика обеспечивает защиту и укрепление семьи, материнства, отцовства, детства, института брака как добровольного союза мужчины и женщины. Инициатива получила поддержку у членов рабочей группы.

Омбудсмен Лариса Бойченко предложила внести в главный закон региона текст, согласно которому забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность родителей. Также трудоспособные совершеннолетние дети должны заботиться о нетрудоспособных родителях, гласит текст инициативы. Поправку поддержали.

Аппарат Заксобрания обобщит поступившие предложения, в результате будет подготовлен проект закона об изменении Конституции Карелии.

«Мы очень активно работаем с Конституцией Республики Карелия и видим большой интерес жителей республики к этим вопросам. Поступило много различных предложений, они были систематизированы и подверглись обсуждению и экспертами, и общественными организациями. По части вопросов уже приняты решения, и они будут вынесены на обсуждение профильного комитета и затем на заседание Законодательного Собрания. К некоторым вопросам нам потребуется вернуться, поскольку необходимо детальное обсуждение, в том числе на экспертной площадке. Поэтому работа будет продолжена, — заявил сопредседатель рабочей группы, спикер Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович. — Мы должны принимать их взвешенно, очень точно, поскольку мы понимаем, что документ принимается не на один год, это основополагающий закон Республики Карелия. Мы должны предложить очень правильные решения, которые будут работать на будущее, которые будут обеспечивать стабильное развитие нашей республики и повышение благосостояния жителей Карелии».

Напомним, рабочая группа по приведению Конституции Республики Карелия и иных нормативных правовых актов региона в соответствие с Конституцией Российской Федерации действует в Заксобрании с октября 2020 года. В ее состав входят юристы, учёные, представители общественности, законодательной и исполнительной власти, а также бизнес-сообщества.