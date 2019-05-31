Рабочего из Петрозаводска насмерть раздавило экскаватором

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Мужчина скончался от потери крови во время командировки в Апатитах.
По информации "Хибинформбюро", 30 мая в 13.40 на территории Апатитской ТЭЦ 38-летний работник подрядной организации "Петросвязь" из Петрозаводска получил травмы, не совместимые с жизнью.
По предварительным данным, при проведении работ на экскаваторе мужчине зажало голову между штоком ковша и кабиной, в результате чего перерезало артерию и он погиб от потери крови.
По рассказам коллег погибшего, вчера этот экскаватор перевернулся, вследствие чего стёкла в кабине оказались разбитыми. По их мнению, отсутствие стёкол могло привести к гибели сотрудника.
Окончательную причину случившегося установят в ходе следствия.
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