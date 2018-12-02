Рабочего по частям доставали из камнедробилки на "Сортавале"

Несчастный случай со смертельным исходом произошёл на реконструируемой дороге в Приозерском районе Ленобласти.

Мужчина упал в камнедробилку, сообщили 47news в правоохранительных органах.

Как стало известно 47news, в половине пятого часа утра 2 декабря в экстренные службы поступило сообщение о том, что на Новоприозерском шоссе недалеко от Приозерска в камнедробилку упал рабочий.

Как рассказали 47news в ГУ МЧС по Ленобласти, к месту происшествия выехали спасатели поисково-спасательного отряда "Приозерск". По данным полиции, работы по извлечению частей тела погибшего велись до 8:45 утра.

Известно, что камнедробилка монтируемая. На трассе "Сортавала" ведутся работы по реконструкции дороги. Их выполняет подрядчик Управтодора - компания "ВАД".

В пресс-службе Управтодора сообщили, что трагедия произошла на производственной площадке "ВАД".

С пресс-службой "ВАД" связаться не удалось.