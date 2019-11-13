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Новости. Общество
09:54, 13 Ноября 2019
фото: © pxhere.com

Рабочие коллективы в Карелии за шесть лет стали добрее

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Аналитики выяснили, что компании Карелии все чаще предлагают соискателям вакансий дополнительные "бонусы" в виде хорошего коллектива.

Сегодня, 13 ноября, отмечается Всемирный день доброты. Аналитики сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru Северо-Запада решили выяснить, как часто компании Карелии предлагают кандидатам дополнительные "бонусы" в виде хорошего коллектива, а также кому полагаются чай, кофе и "печеньки" на рабочем месте.

С 2013 года количество предложений о работе в Карелии с упоминанием доброго, дружного, душевного и/или хорошего коллектива в текстах вакансий в 2019 году выросло в 6,4 раза.

Интересно, что хорошим коллективом чаще могут похвастать компании из отраслей розничной торговли (23% от всех вакансий, открытых в регионе с января по ноябрь 2019 года, в тексте которых встречается упоминание о добром, дружном, душевном и/или хорошем коллективе), ИТ, интернета, системной интеграции (13%), финансового сектора (12%).

Пятерку лидеров с "командой мечты" замыкают СМИ (9%), работодатели, специализирующиеся на перевозках, логистике, ВЭД (8%). Большая часть подобных предложений о работе ориентирована на специалистов в области продаж (46%), работников бухгалтерии (12%), ИТ-специалистов, сотрудников банков (по 11%), начинающих специалистов и студентов (10%).
Еще один любопытный факт – уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях, в которых есть упоминания о хорошем коллективе, ниже среднерыночного в Республике Карелия – 25 тыс. руб. против 32,5 тыс. руб. в 2019 году.

Помимо хорошей атмосферы в коллективе работодатели привлекают кандидатов из Карелии различными снеками – чаем, кофе, печеньем и/или фруктами.

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