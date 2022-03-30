Рабочий насмерть угорел в бытовке на делянке в Карелии

В Олонецком районе на делянке произошел несчастный случай – от отравления угарным газом умер рабочий, сообщили в Госинспекции труда Карелии.

Государственная инспекция труда в Карелии провела дополнительное расследование несчастного случая со смертельным исходом, который произошел с машинистом харвестера ООО «Джипивуд».

Так, 5 декабря 2020 в бытовом помещении на делянке в Олонецком районе от отравления угарным газом скончался машинист харвестера ООО «Джипивуд».

По информации Госинспекции труда, причиной несчастного случая является необеспечение работодателем надлежащих условий в бытовом помещении на делянке.

По результатам дополнительного расследования, данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством.

В отношении ООО «Джипивуд» вынесено предписание.