Рабочий упал с высоты трех метров в Петрозаводске

Госинспекция труда Карелии расследовала тяжелый несчастный случай на предприятии, сообщили в ведомстве.
Государственная инспекция труда Карелии завершила расследование тяжелого несчастного случая с подсобным рабочим АО «Ремонтно-механический завод».
В Петрозаводске работник упал со строительных лесов высотой три метра, сообщили в ведомстве.
Инспекторы выяснили, что причинами инцидента послужили «неосторожность, невнимательность и поспешность работника».
Также в Госинспекции труда сочли, что виновны и организаторы работ.
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