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19.06.2020 13:57

Работа бань и саун при физкультурно-оздоровительных центрах возобновляется в Карелии

Новости. Общество
11:28, 20 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 23 июня возобновляется работа бань и саун при организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность. Главное условие - неукоснительное соблюдение всех требований безопасности, предъявляемых Роспотребнадзором.

В фитнес-центрах можно проводить групповые занятия спортом, если между посетителями сохраняется дистанция не менее 1,5 метра.

Также с 20 июня разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, включённых в календарные муниципальные планы (в том числе выполнение нормативов ГТО). Количество участников – не более 20 человек.

Напомним, что этим же распоряжением глава Карелии разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-06-20 12:46:59
А чем сауна в Акватике (при организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность) принципиально отличается от обычной, коммерческой сауны?
И кстати, что там насчет соответствия диплому юриста? ФАС вы где? Ограничение конкуренции.
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