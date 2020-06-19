Работа бань и саун при физкультурно-оздоровительных центрах возобновляется в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 23 июня возобновляется работа бань и саун при организациях, осуществляющих физкультурно-оздоровительную деятельность. Главное условие - неукоснительное соблюдение всех требований безопасности, предъявляемых Роспотребнадзором.



В фитнес-центрах можно проводить групповые занятия спортом, если между посетителями сохраняется дистанция не менее 1,5 метра.

Также с 20 июня разрешается проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе, включённых в календарные муниципальные планы (в том числе выполнение нормативов ГТО). Количество участников – не более 20 человек.

Напомним, что этим же распоряжением глава Карелии разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах.

