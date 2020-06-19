Жених и невеста должны быть в масках - Парфенчиков разрешил торжественные бракосочетания в ЗАГСах

Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах, но все участники должны быть в масках и находиться на социальной дистанции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 20 июня глава региона разрешил ЗАГСам возобновить проведение церемоний бракосочетания в торжественной обстановке.

"Социальное дистанцирование и использование защитных масок обязательны. Общее количество участников торжества – не более 10 человек (учитывая молодоженов). Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Карелии разрешил открыться санаториям.