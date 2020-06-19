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19.06.2020 16:34

Жених и невеста должны быть в масках - Парфенчиков разрешил торжественные бракосочетания в ЗАГСах

Новости. Общество
11:05, 20 Июня 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Карелии Артур Парфенчиков разрешил проводить торжественные церемонии в ЗАГСах, но все участники должны быть в масках и находиться на социальной дистанции.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, касающееся ослабления ранее введенных ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, с 20 июня глава региона разрешил ЗАГСам возобновить проведение церемоний бракосочетания в торжественной обстановке.

"Социальное дистанцирование и использование защитных масок обязательны. Общее количество участников торжества – не более 10 человек (учитывая молодоженов). Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил Парфенчиков.

Напомним, ранее глава Карелии разрешил открыться санаториям.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-06-20 12:56:27
По мнению руководства, жених и невеста приходят на подписание договора и расходятся по своим домам. Живут раздельно! Объясните кто-нибудь холостяку губернатору, что эти люди потом называются семьей! И если уже заболеют, то совместно!
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