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Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Новости. Общество
09:06, 19 Июня 2020
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Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, среди важных изменений – снятие запрета на работу санаторно-курортных организаций с 22 июня.

Кроме того, с 18 июня допускается перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом при использовании водителями, кондукторами, членами экипажей судов и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), наличии при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук антисептиками.

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Комментарии

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бюджет
2020-06-19 10:28:52
А пишут, что в Москве закрыли более 100 магазов и кафе. Карелия идет своим путем?
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