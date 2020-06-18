Глава Карелии разрешил открыться санаториям

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, вносящее изменение в ранее изданные правовые акты, касающиеся предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

Как сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии, среди важных изменений – снятие запрета на работу санаторно-курортных организаций с 22 июня.

Кроме того, с 18 июня допускается перевозка пассажиров и багажа внутренним водным транспортом при использовании водителями, кондукторами, членами экипажей судов и пассажирами средств индивидуальной защиты (масок и перчаток), наличии при входе в салон пассажирского транспорта мест обработки рук антисептиками.