Работа мечты — «от боба до плитки»

Мечту большинства детей – работать на шоколадной фабрике – некоторые, повзрослев, воплотили в жизнь.

Сестры Анна Парфенова и Алевтина Евдокимова создали в Петрозаводске собственный бренд ChocoЛАДЪ, под которым производят шоколад bean-to-bar, что означает «от боба до плитки», то есть они делают этот продукт из натуральных какао-бобов.

По словам Алевтины, до того, как заняться этим бизнесом, ее профессиональная деятельность не имела никакого отношения к пищевой промышленности. Когда-то она работала преподавателем русского языка и литературы, потом стала сотрудником банка, но однажды поняла, что в жизни надо что-то менять. Увидев, как ее сестра экспериментирует с производством шоколада на домашней кухне, Алевтина тоже заразилась этой «сладкой» идеей. Они арендовали помещение, закупили оборудование — так ChocoЛАДЪ стал семейным бизнесом. Осваивать его пришлось с нуля на различных обучающих курсах по производству шоколада. А технология bean-to-bar — не из простых. В России всего 14 брендов выпускает продукцию не из готового шоколада, а из сырых какао-бобов.

— Наши фавориты — это какао бобы из Индии, Венесуэлы и Перу. У них очень яркий, насыщенный, интересный вкусовой профиль. Вообще вкус какао бобов зависит от того, какие плодовые деревья и другие культуры растут рядом с деревьями какао. Нам не надо использовать искусственные ароматизаторы, т. к. вкус нашему шоколаду дают именно сортовые какао бобы, — рассказывает Алевтина. — Какао бобы перебираются, обжариваются, очищаются, измельчаются в мелкую крупку и помещаются вместе с сахаром в меланджер (это такая мельница с гранитными жерновами), и все вместе перетирается 72 часа до того момента, пока шоколад не станет шелковистым.

Разливаем его по формам в виде плиток или фигурок, и после того, как они затвердевают, упаковываем и отправляем заказчикам. Мы используем дорогие ароматические сорта какао-бобов, которые дают вкус шоколаду безо всяких ароматизаторов. У нас всего три ингредиента — какао-бобы, какао-масло и тростниковый сахар. На одной выставке посетители не могли понять, почему у одной из плиток вкус изюма. А это натуральный вкус тех какао-бобов, которые использовались для изготовления конкретно этого сорта шоколада. Они выращивались на плантациях рядом с виноградниками, поэтому и впитали от них этот аромат.

По словам Алевтины, спрос на ChocoЛАДЪ огромный, особенно, перед праздниками — такой шоколад закупают магазины, рестораны, туристические компании или другие организации, которые хотят сделать своим клиентам вкусный подарок. Поступают заказы и от индивидуальных покупателей.

— В августе мы готовимся к 1 сентября, в сентябре — к Дню учителя, в октябре — ко Дню матери, дальше к Новому году, потом идут февральские и мартовские праздники, а там уже туристический сезон, — говорит Алевтина. — Спрос есть почти круглый год. У этого есть две причины. С одной стороны, мода на здоровый образ жизни. В нашем шоколаде всего три ингредиента и все — натуральные. Такой шоколад полезен. И вторая причина — индивидуальный подход. Мы делаем продукт в виде фигурок, которые заказывают покупатели, это ценится в качестве подарков.

По словам Алевтины, формы для некоторых фигурок они с сестрой делают своими руками. Например, для шоколадок в виде карельских калиток формы сделали из пищевого силикона. Вместо теста в этих «калитках» используется темный шоколад, а пшено «изображает» белый шоколад с вафельной крошкой и куркума, придающая ему желтоватый оттенок. Издалека трудно отличить от настоящих. Такие изделия пользуются большим спросом в туристический сезон.

Впрочем, не все в этом бизнесе настолько «шоколадно», как может показаться. На первых порах приходилось тратить деньги из семейного бюджета и работать без прибыли, а трудятся сестры временами с 9 утра до 9 вечера. Правда, помощь оказал Центр «Мой бизнес» Республики Карелия, который компенсировал часть затрат на покупку оборудования. Кроме того, после того как Алевтина зарегистрировалась в качестве самозанятой, у нее появилась возможность получить микрозайм на льготных условиях по программе «Свое дело».

Спустя два года после запуска бизнеса она говорит, что ни разу не пожалела.

— Когда работаешь как наемный работник, у тебя не болит голова, как платить налоги, сколько уходит на электричество, и тому подобное, — говорит Алевтина. — Получаешь зарплату и никаких забот. А здесь за все надо отвечать. Но за то ты получаешь удовольствие от того, что ни от кого не зависишь, сам планируешь свой день, и, особенно — когда получаешь отзывы от людей, которые говорят, что им нравится то, что ты делаешь.