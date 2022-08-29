Работа «заминированного» в Петрозаводске избирательного участка восстановлена

Помещения УИК проверили правоохранители со служебной собакой и сотрудники Центроизбиркома Карелии

Сотрудники полиции проверили избирательный участок № 33, расположенный в школе № 55 на улице Оборонной в Петрозаводске, сообщили в МВД по Республике Карелия.



Напомним, сегодня днем в правоохранительные органы поступила информация о заложенном на участке взрывном устройстве. После сообщения о бомбе голосование было прервано, избирателей эвакуировали. На участок были направлены ответственные лица со служебной собакой.



— ЦИК Карелии совместно с правоохранительными органами проведены проверочные мероприятия, — сообщили в карельском Избиркоме.



Сейчас голосование продолжается в штатном режиме.