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Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Новости. Общество
16:12, 28 Сентября 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам вынуждает их работать в "серой" зоне или отказываться от трудовой деятельности, что невыгодно государству.

Об этом заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы должны благодарить наших пенсионеров, которые продолжают работать, потому что это государству выгодно, а мы бьем им по рукам и вот этими принятыми решениями демотивируем их, заставляя либо хитрить, либо работать в серой, черной зонах, либо вообще отказаться от работы и жить только на пенсию", - сказал он.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-28 16:56:10
Народ у нас ушлый, всегда найдёт лазейку как получить индексацию пенсии и при этом работать. Государственные меры по ограблению пенсионеров терпит фиаско. Медведев думал, что он самый умный, а вот и нет :)
Горожанин
2020-09-28 16:22:31
Ну хоть один там умный человек есть. Нашли на чем экономить - на стариках. Тем более много работающим пенсионерам никто не платит...куда они денутся?!
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