Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам вынуждает их работать в "серой" зоне или отказываться от трудовой деятельности, что невыгодно государству.

Об этом заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Мы должны благодарить наших пенсионеров, которые продолжают работать, потому что это государству выгодно, а мы бьем им по рукам и вот этими принятыми решениями демотивируем их, заставляя либо хитрить, либо работать в серой, черной зонах, либо вообще отказаться от работы и жить только на пенсию", - сказал он. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".