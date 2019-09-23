Работник газозаправочной станции в Петрозаводске украл деньги из кассы

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Мужчина пояснил полицейским, что хотел погасить кредит, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска установили личность 31-летнего судимого петрозаводчанина. По версии полиции он работал в ночную смену на одной из газозаправочных станций. Утром он сдал кассу коллеге, после чего похитил из нее часть денег.
Сменщик обнаружил недостачу около 11 тысяч рублей.
Со слов подозреваемого, такая сумма требовалась ему на погашение кредита.
Возбуждено уголовное дело.
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