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Работник Костомукшского ГОКа спасся от волка в кабине самосвала (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
06:40, 28 Декабря 2020
фото: кадр с видео / Северсталь, Карельский окатыш
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В Карелии на промплощадке "Карельского окатыша" были замечены волки, сообщили на предприятии.

Серые хищники появились вечером 28 декабря на территории Корпангского месторождения (находится в 24 км севернее Костомукши - прим. ред.) и возле станции технического обслуживания большегрузных самосвалов, рассказали в паблике компании в соцсети.

Волки гнались за бездомной собакой и пробежали в нескольких метрах от водителя автосамосвала Komatsu, который в это время подкачивал колеса. Ни громкий звук работающей машины, ни свет фар не отпугнули хищников. Они изменили свои планы только когда пес забежал на территорию станции. Работник обернулся на шум и, увидев волков, поднялся по лестнице в кабину.

Информацию об этом факте компания передала в управление охотничьего хозяйства Министерства сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии. Были вызваны охотники, которые специализируются на отлове волков.

Как сообщили в компании, в этом году волков уже видели на территории предприятия. Тогда охотоведы вышли на следы, но обнаружить самих животных не удалось.

В этот раз хищников зафиксировала камера видеонаблюдения.

 

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Комментарии

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Штази
2020-12-28 07:48:32
Судя по наглости и отсутствии страха перед работающей техникой и ярким светом, тут не волки, а волкособы порезвились.
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