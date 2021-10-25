В Карелии работник образования, не желающий делать прививку от COVID-19, просит суд защитить его права

Невакцинированный работник одной из образовательных организаций Пудожского района оспорил в суде отстранение от работы, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

В Пудожский районный суд обратился работник одной из местных образовательных организаций с заявлением о признании незаконным приказа работодателя об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Истец был отстранен от работы из-за того, что отказался делать прививку от коронавирусной инфекции. Работник потребовал признать приказ незаконным, нарушающим его конституционные права.

Назначено судебное заседание.