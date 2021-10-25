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В Карелии работник образования, не желающий делать прививку от COVID-19, просит суд защитить его права

Новости. Общество
06:40, 25 Октября 2021
фото: © Правительство РК

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Невакцинированный работник одной из образовательных организаций Пудожского района оспорил в суде отстранение от работы, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

В Пудожский районный суд обратился работник одной из местных образовательных организаций с заявлением о признании незаконным приказа работодателя об отстранении от работы без сохранения заработной платы.

Истец был отстранен от работы из-за того, что отказался делать прививку от коронавирусной инфекции. Работник потребовал признать приказ незаконным, нарушающим его конституционные права.

Назначено судебное заседание.

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Комментарии

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Саныч
2021-10-25 09:37:03
Имеет право. Хотя, наши суды-тот еще квест.
Кир
2021-10-25 09:25:49
А если аллергия у него?
Гражданин
2021-10-25 08:05:03
Ситуация тут спорная.
Приказ по учреждению о вакцинации - незаконен и организация не имеет права принуждать своего работника вакцинироваться. Это обязанность государства.
При его отстранении от работы надо ссылаться на Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. N 825.
И главное соблюсти процедуру отстранения !
Тогда будет все Ок.
Leopol'd
2021-10-25 10:33:53
Гражданин, его профессия не входит в перечень, с обязательной прививкой. А значит он прав. Незаконное отстранение.
Беда одна, как и у бизнеса. Прикрываясь заботой о населении внедряется незаконное действо. Но отстранение (закрытие заведения) происходит сразу, а суды потом доятся месяцами. И проще исполнить преступный приказ, чем бодаться с системой.
Бабенка
2021-10-25 08:00:50
Пусть идет в бизнес
Гость
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