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Работник спортшколы в Лахденпохье залил городской каток, преодолев погодные препятствия

Новости. Общество
07:40, 01 Февраля 2024
фото: Лахденпохский район / VK

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Игорь Каймаков после нескольких безуспешных попыток сумел обеспечить коробку ледовым покрытием.

Работник Лахденпохской районной спортивной школы Игорь Александрович Каймаков после нескольких безуспешных попыток, наконец, сумел залить каток. Об этом сообщили в официальном паблике района.

Как рассказали в группе, погодные условия января — с обильными снегопадами, метелями и оттепелями — продолжительное время не позволяли завершить работы. «И вот, наконец, лед встал!», — рассказали в сообществе.

Теперь жители и гости города могут посетить каток, расположенный на территории ФОКа им. Чуйкина В.М. по адресу: г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д. 3а.

«Качество льда достойное. Услуга бесплатная. Приходите на каток и проведите время с пользой для здоровья!», — написали в источнике.

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