Работник спортшколы в Лахденпохье залил городской каток, преодолев погодные препятствия

Игорь Каймаков после нескольких безуспешных попыток сумел обеспечить коробку ледовым покрытием.

Работник Лахденпохской районной спортивной школы Игорь Александрович Каймаков после нескольких безуспешных попыток, наконец, сумел залить каток. Об этом сообщили в официальном паблике района.

Как рассказали в группе, погодные условия января — с обильными снегопадами, метелями и оттепелями — продолжительное время не позволяли завершить работы. «И вот, наконец, лед встал!», — рассказали в сообществе.



Теперь жители и гости города могут посетить каток, расположенный на территории ФОКа им. Чуйкина В.М. по адресу: г. Лахденпохья, Ленинградское шоссе, д. 3а.

«Качество льда достойное. Услуга бесплатная. Приходите на каток и проведите время с пользой для здоровья!», — написали в источнике.