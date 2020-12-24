Работники ДОК "Калевала" в Карелии в среднем зарабатывают 56 тысяч рублей в месяц

Чтобы выпускать 300 тысяч кубических метров ориентировано-стружечных плит в год, ДОК "Калевала" работает круглосуточно, в четыре смены.

"Мы сделали все с нуля. Впервые приехали в Карелию в конце 2009 года с намерением построить первый крупный в России завод по производству высококачественной ориентированно-стружечной плиты. С лета 2010 года начали строительство комбината в Петрозаводске, подписав соглашение о намерениях с правительством республики. В 2013 году наш завод, объем инвестиций в который составил 8,2 млрд рублей, работает в Карелии, поставляя продукцию как по России, так и в ближнее, и в дальнее зарубежье", – рассказал исполнительный директор ДОК "Калевала" Валерий Пучков.

Сегодня базовое предприятие по деревянному домостроению в России из Карелии является одним из самых технологичных и входит в топ-20 мировых производителей плиты OSB. Экспортный рынок составляет порядка 20-30 процентов. Продукция ДОК "Калевала" востребована в Европе, Южной Америке, Китае и других странах, не говоря уже о России. Рядом с комбинатом два года назад была построена железнодорожная ветка, чтобы поставлять продукцию по железной дороге вплоть до Сахалина.

Сегодня на предприятии трудятся 330 человек, средний возраст работника завода – 35 лет. Работники предприятия, практически все местные жители, зарабатывают на современном предприятии достойно – в среднем около 56 тысяч рублей в месяц.

Где комбинат берет лес для своих нужд, читайте здесь.