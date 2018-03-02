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Новости. Общество
12:03, 02 Марта 2018

Работники совхоза Карелии, где массово гибли животные, доведены до отчаяния

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Люди сидят без работы и без денег.

Звероводы печально известного АО "Пряжинское" обращаются во всевозможные инстанции с просьбой помочь: "Куда только ни обращались, помощи ниоткуда нет, нам не выплачивают задолженность по зарплате, а фирму ставят на банкротство".

Как подтвердил руководитель карельского Минсельхоза Владимир Лабинов, предприятие находится в стадии банкротства, назначен конкурсный управляющий. Когда закончатся все процедуры банкротства, по его словам, неизвестно. Поэтому дату выплаты долгов по зарплате тоже назвать никто не может.

По имеющейся информации, на данный момент работникам зверофермы и молочно-товарной фермы должны порядка трех миллионов рублей. Однако, по словам работников, "директор Вилков Сергей Алексеевич все время повторяет одно и то же: денег нет". При этом сотрудников интересует, куда ушли деньги за последнюю забитую пушнину и металл, который сейчас распродают со зверофермы.

"Никто не шевелится - ни прокуратура, ни судебные приставы, хотя все бумаги о задолженности давно уже находятся у них", - говорят работники, доведенные до отчаяния.

"Не знаю, что делать. Объясняю Вилкову, что у меня ни копейки денег нет, муж ушел - никакой поддержки. В Пряжинском районе вообще нет работы. Говорю: дайте хоть 20 тысяч, чтобы в город уехать, комнату снять и работу найти. А он мне говорит: я сам без денег сижу", - рассказала "Столице на Онего" одна из бывших работниц.

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Комментарии

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YellowSubmarine
2018-03-02 12:21:57
Бедный народ! Их же вроде в Ильинском ждали с распростёртыми объятиями!
Извините!!
Мизантроп
2018-03-02 12:21:46
Проголосовать не забудьте.
Бриг
2018-03-02 12:12:28
Резонанс с голодомором прошёл , а люди и нах..ен не нужны. Вот тебе и власть карельская .сами зарплату получают , а на людей плевать хотели.
Гость
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