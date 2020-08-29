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Работников горнопромышленной отрасли Карелии наградили в честь профессионального праздника

Новости. Экономика
16:05, 29 Августа 2020
фото: Ассоциация горнопромышленников Карелии
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В преддверии Дня горняка в Карелии наградили работников горнопромышленной отрасли.

В этом году карельский День горняка будет праздноваться уже в пятый раз. В 2016 году был подписан региональный закон, который установил в республике этот профессиональный праздник. Инициатором принятия закона выступила Ассоциация горнопромышленников Карелии. Новый профессиональный праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье августа.

Накануне сотрудников отрасли поздравил министр природных ресурсов и экологии Алексей Щепин и председатель Ассоциации горнопромышленников Карелии Павел Анисимов.

Работников горной отрасли на встрече наградили благодарственными письмами главы Карелии, а также почетными грамотами Минприроды за плодотворный труд и личный вклад в развитие горной промышленности.

Ассоциация горнопромышленников в свою очередь наградила работников за достижение высоких производственных показателей, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитии отрасли почетными межотраслевыми знаками "Горняцкая слава".

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Комментарии

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