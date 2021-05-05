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Работников «Карельского окатыша» будут проверять алкотестерами

Новости. Общество
16:40, 06 Мая 2021
фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова
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На комбинате «Карельском окатыше» в Карелии с 11 мая возобновится применение алкотестеров для проверки работников на состояние опьянения.

Об этом написал на своей странице Вконтакте исполнительный директор предприятия Михаил Кондраков.

«Такое решение было принято по всей „Северстали“ для исключения несчастных случаев и производственных аварий, связанных с нахождением на территории комбината работников нашей компании и подрядных организаций в состоянии алкогольного опьянения. Решение принято на основе участившихся случаев выявления сотрудников в состояния алкогольного опьянения (в период с 01 по 03 мая, в компании было выявлено 4 случая)», — пояснил Кондраков.

 
По его словам, в период майских праздников количество тестирований сотрудников на местах будет увеличено.

Он также напомнил, что нахождение на территории комбината в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, является нарушением Ключевых правил безопасности и является основанием для увольнения работника.

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Комментарии

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врунофф
2021-05-06 16:51:43
Давно пора. И нариков тоже проверять всенепременно.
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