Работнице пиццерии в Карелии не выплачивали пособие по беременности

Работодатель не заключил трудовой договор с сотрудницей и не выплатил ей пособие по беременности и родам, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что одна женщина с февраля по июль работала в пиццерии. При приеме на работу ей выдали направление на прохождение медицинского осмотра, оформили пропуск на работу, выдали специальную одежду.

У работницы был стабильный график работы, ей ежемесячно выдавалась заработная плата, она подчинялась правилам внутреннего трудового распорядка.

При этом трудовой договор с женщиной так и не был заключен. Не производились страховые отчисления, не удерживался налог на доходы физических лиц. В период временной нетрудоспособности по беременности и родам соответствующее пособие ей не выплачивалось.

В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура города внесла директору организации представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

С работницей заключен трудовой договор, в трудовую книжку внесена запись о приеме на работу, произведены необходимые страховые и налоговые отчисления, выплачено пособие по беременности и родам.